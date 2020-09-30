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30 Eylül 2020 Çarşamba 11:57 | Son Güncelleme:

Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı

Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı
AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın Tonaşen'de konuşlanan Ermeni taburunun mevzileri bırakarak kaçtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın Tonaşen'de konuşlanan Ermeni taburunun mevzileri bırakarak kaçtığını duyurdu.

AA'da yer alan haberde, işgalci Ermenistan ordusunun Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunun mevzilerini bırakarak kaçtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburunun askerleri ağır kayıplarla mevzilerini terk ederek kaçtı."

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin topçu birliklerinin Goranboy bölgesindeki Aşağı Agjakend köyünü bombaladığını açıkladı.

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