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  • Ermeni siyasetçiden dikkat çeken çıkış: Paşinyan tekrar masaya oturup size Zengezur'u veriyoruz diyecek
26 Kasım 2020 Perşembe 08:23 | Son Güncelleme:

Ermeni siyasetçiden dikkat çeken çıkış: Paşinyan tekrar masaya oturup size Zengezur'u veriyoruz diyecek

Ermeni siyasetçiden dikkat çeken çıkış: Paşinyan tekrar masaya oturup size Zengezur'u veriyoruz diyecek

İşgalci Ermenistan'ın Cumhuriyetçi Partisi resmi temsilcisi Eduard Sharmazanov'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Dağlık Karabağ bölgesine verilen zarara ilişkin tahminlere göre 50 milyar dolarlık bir tazminat talebi gündeme gelebileceğini vurgulayan Sharmazanov, "Paşinyan tekrar görüşmelere gidecek ve size Zengezur'u veriyoruz diyecek çünkü elimizde 50 milyar dolar yok" diye konuştu.

İşgalci Ermenistan'ın Cumhuriyetçi Partisi resmi temsilcisi Eduard Sharmazanov'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Dağlık Karabağ bölgesine verilen zarara ilişkin tahminlere göre 50 milyar dolarlık bir tazminat talebi gündeme gelebileceğini vurgulayan Sharmazanov, "Paşinyan tekrar görüşmelere gidecek ve size Zengezur'u veriyoruz diyecek çünkü elimizde 50 milyar dolar yok." diye konuştu.

Yeni Şafak'ta yer alan haber göre, 28 yıldır işgal altında tutulan bölgelerde verilen zarara ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlanırken, uluslararası mahkemelerde çok sayıda tazminat davası açılması da planlanıyor.

Yapılan bir değerlendirmeye göre ise bölgedeki zararın boyutu 50 milyar dolar civarında.

ERMENİ SİYASETÇİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ!

Ekonomik olarak zorda olan Ermenistan’ın bu rakamı ödeyememesi halinde toprak vermek zorunda kalacağı ifade edilirken dikkat çeken bir açıklama Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi resmi temsilcisi Eduard Sharmazanov'dan geldi.

50 MİLYAR DOLARA KARŞI ZENGEZUR'U VERECEK

44 gün süren savaş sırasında hükümetin yalan bilgilerle halkı aldattığını dile getiren Sharmazanov, şunları kaydetti:

"Paşinyan artık Aliyev'e hiçbir şey söyleyemez. Bunu yapacak cesareti yok. Uluslararası mahkemeler zaten Ermenistan'ın Azerbaycan'a ödemek zorunda olduğu 50 milyar dolardan bahsediyor. Paşinyan tekrar görüşmelere gidecek ve size Zengezur'u veriyoruz diyecek çünkü elimizde 50 milyar dolar yok."
<p class='MsoNormal'>Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Le

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