‘Ermeni First Lady Anna Hakobyan terör grubu kuruyor'

Azerbaycan ve Ermenistan arasında haftalarca süren sınır çatışmalarının ardından İtalyan bir haber portalından çok çarpıcı bir iddia geldi. Eurasianews’e göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan (42), Ermeni “barışsever kadınlarla” birlikte Dağlık Karabağ’da askeri tatbikatlara başladı. Hakobyan’ın 25 Ağustos’ta başlayan tatbikatlara farklı yaş ve meslek gruplarından 15 kadınla birlikte katıldığı aktarıldı. 2018’de kendisini bölgede “barışın destekçisi” olarak gösteren Hakobyan’ın gerçek amacının “Ermeni kadınları Azeri sivillere saldırmaya hazırlamak” olduğunu belirten portal, Ermeni kadınları, ellerinde silahlarla Dağlık Karabağ’ı savunmaya çağırdığını yazdı. BBC’nin Azerice yayınında da yer alan haberde, sözde savaş hazırlık eğitimi sırasında Hakobyan ve diğer kadınların profesyonel düzeyde muharebe hazırlık talimlerinden geçtikleri belirtildi.

Hakobyan’ın katıldığı askeri tatbikatların Azeri sivil yerleşim yerlerinin yakınlarında olduğu ve bu durumun bilinçli olarak tercih edildiği yorumları da yapıldı.