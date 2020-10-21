21 Ekim 2020 Çarşamba 23:46 | Son Güncelleme:
Ermeni askerlerinin çöküşü... Toplantıya terlikle çıktı
Azerbaycan ordusu karşısında cephede büyük bozguna uğrayan Ermenistan'daki psikolojik çöküş dün Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına da yansıdı.
Ermenistan’daki psikolojik çöküş Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen basın toplantısına da yansıdı. Toplantıya, Azerbaycan ile yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan bir Ermenistan askeri de katıldı. Toplantıya terlikle katılan askerin umursamaz tavırları, lakayt hareketleri Ermenistan ordusunun yaşadığı bozgunu ortaya koydu.