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  • Ermeni asker itiraf etti: Savaş devam etseydi, hepimiz ölecektik
15 Kasım 2020 Pazar 07:55 | Son Güncelleme:

Ermeni asker itiraf etti: Savaş devam etseydi, hepimiz ölecektik

Ermeni asker itiraf etti: Savaş devam etseydi, hepimiz ölecektik

Bir aydan fazla süren savaştan sonra Azerbaycan'ın zaferi sonrası işgalci Ermenistan, Kelbecer ve Hankendi'yi boşaltmaya devam ediyor. Ermenistan askerleri, “Azerbaycan'ın bizden daha çok silahı vardı, eğer savaş devam etseydi hepimiz ölecektik” itirafında bulundu

Bir aydan fazla süren savaştan sonra Azerbaycan’ın zaferi sonrası işgalci Ermenistan, Kelbecer ve Hankendi'yi boşaltmaya devam ediyor. Ermenistan askerleri, “Azerbaycan’ın bizden daha çok silahı vardı, eğer savaş devam etseydi hepimiz ölecektik” itirafında bulundu

Sabah'ta yer alan haberde altı hafta süren savaştan sonra pes eden Ermeni askerlerinin sosyal medyaya düşen videoları ise yaşadıkları çaresizlikleri gözler önüne seriyor. Bir Ermeni askeri yenilgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"HEPİMİZ ÖLECEKTİK"

"Azerbaycan'ın bizden daha çok parası ve silahı vardı, eğer savaş devam etseydi hepimiz ölecektik"

1 ARAKLIK'A KADAR SÜRELERİ VAR

Ermeni siviller de evlerini terk etmeye devam ediyor. Bazı aileler evlerindeki pencereleri, kapıları hatta mezar taşlarını da birlikte götürüyor. Anlaşma gereği Ermenistan, Kelbecer'i 15 Kasım, Ağdam rayonunu 20 Kasım, Laçin'i ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

YAĞMALIYORLAR

Savaşı kaybettikten sonra bölgeden çekilen Ermeniler, Dağlık Karabağ'ın tarihi değerlerini yağmalamaya devam ediyor. İddiaya göre; Ağdam Müzesi'nde bulunan ve kaçak kazılarda ortaya çıkartılan arkeolojik eserlerin Erivan'a kaçırıldığı ortaya çıktı. Azerbaycan Ermenilerin tahrip ettiği kültür varlıklarının listesini yayınladı. Yapılan denetimler sırasında 56 kültür tesisi, 25 kütüphane, 19 kültür evi ve kulüp, 7 müze ve 5 çocuk müzik okulunun tespit edildiği açıklandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'ın Şuşa kenti çevresinde yaşanan çatışmalarda ölen askerlerin naaşlarının değişimi de gerçekleştirildi.

DARBE GİRİŞİMİ

Bu arada, eski Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Artur Vanetsyan, Paşinyan'a suikast ve darbe girişiminde bulunmak suçlamasıyla tutuklandı.

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