Erivan'dan savaş suçu itirafı! 'Sivilleri panik için vuruyoruz'

Azerbaycan’ın Karabağ’da kanlı işgale durmak için mücadelesi sürerken Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın askeri danışmanı Harutyunyan, canlı yayında amaçlarının Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik yaratmak olduğunu söyledi. Rusya’da bir canlı televizyon programına çıkan Harutyunyan, “Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA’lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için” ifadelerini kullandı. Rus kanalı Harutyunyan’ın bu açıklamalarından hemen sonra reklama gitmek zorunda kaldı.

11 KARARGAH İMHA



Askeri uzmanlar bunun savaş suçunun itirafı olduğunu belirtti. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda bugüne kadar Ermenistan ordusunun 250 tank ve diğer zırhlı araçlar, 270 topçu bataryası roket atar sistemleri ve havanlar, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta karargahı ve karakolu, 8 silah mühimmat deposu, 150 adet askeri araç ve bir adet S300 hava savunma sisteminin yok edildiğini belirtti. Ermenistan da dün 40 askerinin öldüğünü açıkladı. Böylece, çatışmaların ilk 10 gününde Ermenistan’ın kaybı 280 askere yükseldi. Dün açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Azerbaycan’ın Ermenistan’la barış görüşmelerine ancak askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı.

‘TÜRKİYE’NİN MASADA OLMA HAKKI VAR’



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada "Bu saldırılar Ermenistan ordusunun acizliği ve siyasi yöneticilerinin cinayeti. Ermenistan muhtelif ülkelerden Karabağ'a terörist de getirdi. Önümüzde duramıyor, savaşı kaybediyor. Bizim davamız Ermeni halkıyla değil. Dağlık Karabağ'daki Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri memnuniyetimizi arttırdı. SİHA’lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu" dedi. Aliyev Rus 1 kanalına verdiği röportajda ise “Türkiye’nin arabuluculuk masasında yer alma hakkı var. Ermenistan başka ülkeleri savaşa çekmeye çalışıyor. Bu kabul edilemez, sorun Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz” dedi.

AİHM’DEN TARAFLI KARAR



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ermenistan tarafından 4 Ekim’de yapılan ve ‘Dağlık Karabağ bölgesinde, Türkiye aleyhine geçici tedbir kararı alınmasını’ içeren başvurusunu görüşerek kabul etti. Mahkeme, “Türkiye dahil, çatışmaya doğrudan veya dolaylı olarak katılan tüm devletleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırmaktadır” denildi. Dışişleri Bakanlığı ise Karar hukiki dayanaktan tamamen yoksundur. Ermenistan’ın temelsiz iddialarını desteklemek amacıyla sunduğu sosyal medya paylaşımları ile basın kesitlerine dayanarak AİHM inandırıcılık ve itibarına darbe vurmuştur” ifadesini kullandı.