Erivan yönetimi hem ateşkes istiyor hem evleri vuruyor

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan Ordusu’nun, başlattığı operasyonlarda Ağdere ilinin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrol sağlandı. Ermenistan’dan getirilen gönüllülerin, çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği bildirildi.

Azerbaycan’ın operasyonları karşısında tutunamayan ve sürekli mevzi kaybeden Erivan yönetimi geri adım attı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, “1994-95 yılı anlaşmaları çerçevesinde AGİT Minsk Grubu’nun arabuluculuğunda Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız” açıklaması yaptı.

2 BİN TOP MERMİSİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerleşim yerlerine ateş edilmemesi konusunda defalarca yapılan uyarılara rağmen Ermenistan’ın, Hındıristan, Alibeyli, Ahmedagali ve Safarli köylerini yoğun topçu ateşine tuttuğunu açıkladı. Ermenistan ordusunun gün içerisinde Azerbaycan’ın Terter kentine 2 binden fazla top mermisi attığı bildirildi.

1.2 MİLYAR DOLARLIK TEÇHİZAT İMHA EDİLDİ



Azerbaycan dün yoğun bombardıman başlattı. Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar dolar değerinde askeri teçhizat ve mühimmatın imha edildiği, 193. Özel Kuvvetler Birliği’nin karargahının ele geçirildiği duyuruldu.

ASKERİ KONVOY VURULDU



İHA ile gerçekleştirilen son operasyonda, saldırı hazırlığındaki Ermenistan askerleri vuruldu. Ermenistan’a ait askeri araçlar da hedef alındı.

‘ATEŞKES’ SAMİMİ DEĞİL



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Minks grubu üyeleri tarafından yapılan ateşkes çağrılarıyla ilgili olarak “Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil. Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi. Akar, BM, AGİT ve sorunu çözmek için oluşturulan AGİT Minsk Grubu gibi mekanizmalar, tüm sözde çabalarına rağmen bugüne kadar Azerbaycan topraklarındaki Ermeni işgalinin sonlandırılmasına dair hiçbir somut adım atamamıştır” diye konuştu.

BIRAKIP KAÇTILAR



Çatışma bölgesinde Ermeni ordusunun bıraktığı çeşitli silah, teçhizat ve araçlara da el konuldu. Araçlar arasında Rus “Ural” kamyonlar bulunuyor.

İFTİRAYA SARILDILAR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk ordusunun Dağlık Karabağ’da doğrudan Azerbaycan güçlerine öncülük ettiği şeklinde iftirada bulunarak, Türkiye’yi “bir kez daha soykırım yolunda gitmekle” suçladı. Paşinyan, Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta, “Bunu 1915’teki 1.5 milyondan fazla Ermeni’nin katledildiği durumla kıyaslamak uygun olabilir” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Ermenistan’ın Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a binlerce Suriyeli paralı asker gönderdiği yönündeki kanıtsız iddialarını tekrarladı. Macron önceki gün de Suriyeli savaşçıların Gaziantep üzerinden Azerbaycan’a götürüldüklerini ileri sürmüştü.