Erivan yine savaş suçu işliyor... Çocukları cepheye sürdüler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti. Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan’ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.



Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Dağlık Karabağ’da ilerleyişini sürdürerek 3 bölgede yeni pozisyonlar aldı. Açıklamada, “24 Ekim gün boyunca ve 25 Ekim’e bağlayan gece Ağdere, Hocavend, Füzuli, Hadrut, Kubadlı ve Laçın yönlerinde değişen yoğunlukta çatışmalar devam etti” ifadelerine yer verildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin son 24 saat içinde Ermeni güçlere ait 2 adet tankı, 2 adet piyade zırhlı aracını, 4 adet D-30 topu, Giatsint-B obüsünü ve 7 adet askeri aracı devre dışı bıraktığı aktarıldı.

GERÇEKLER YİNE REZİL ETTİ



Ermenistan’ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN’e propaganda için çıktı. Gazeteci Kristin Amanpour’un sorularını yanıtlayan Mnatsakanyan, zor anlar yaşadı. Ateşkesi defalarca ihlal eden Ermenistan’ın Dışişleri Bakanı yayında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için çabaladı. Ancak Amanpour, Mnatsakanyan’a işgalci güçlerin Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan 4 BM Güvenlik Konseyi kararını defalarca hatırlattı. Mnatsakanyan, bu sözler karşısında söyleyecek bir şey bulamadı.

GUBADLI İŞGALDEN KURTARILDI



Aliyev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan Ordusu. Zengilan, Cebrayıl, Gubadlı bölgelerinde bazı köyleri ve Gubadlı şehrini işgalden kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycandır!” dedi.

MİNSK GRUBU BİZE 28 YILDIR YALAN SÖYLEDİ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’nün ateşkes konusunda anlaşmaya hazır olduğunu belirtti. Fox News’e konuşan Aliyev, “Fakat aynı zamanda Ermenistan Başbakanı, ABD, Rusya ve Fransa’nın ortaklaşa geliştirdiği ilkelere bağlı olduklarını beyan etmeli. Azeri ve Ermeniler neden Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerde birlikte yaşayabiliyor da Dağlık Karabağ’da yaşayamıyor? Her şey Ermenistan tarafının da yaklaşımına bağlı” dedi. Aliyev dün yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “28 yıl önce Minsk Grubu kuruldu. 28 yıldır bizi kandırıyorlar. 28 yıldır bize vaatler veriyorlar, bekleyin diyorlar, Ermenistan’a baskı yapacağız diyorlar. Hepsi yalandı. 6 adet S-300 füze sistemini imha ettik. Bunların fiyatı belli. Nereden geliyor bu silahlar? Tor, osa uçaksavar sistemlerini, uçaklarını imha ettik. Toçka-U, scud füzeleri nereden geliyor? Ücretsiz verildi ve veriliyor. Buna sessiz kalamayız. Herkes bunu bilsin.”

KALLEŞ ERMENİ PLANI



PKK’LILARA AZERİ ÜNİFORMASI GİYDİRİYORLAR



Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımayı sürdürürken, Irak ve Suriye’de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK’lı teröristin işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenildi. Şuşa’ya yerleştirilen söz konusu PKK’lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK’lı teröristler öldürüldüğünde, söz konusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye’den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.

3’ÜNCÜ KEZ ATEŞKES İLAN EDİLDİ



Azerbaycan ile Ermenistan’ın, bu sabah saat 08:00’de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklandı. Daha önce yapılan iki ateşkes, Ermenistan’ın sivil halka yönelik saldırıları nedeniyle uygulanamamıştı.