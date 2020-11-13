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13 Kasım 2020 Cuma 02:22 | Son Güncelleme:

Erivan yangın yeri... 'Git artık Paşinyan!'

Erivan yangın yeri... 'Git artık Paşinyan!'

Erivan sokaklarında öfke dinmiyor. İstifası istenen Başbakan Paşinyan 2 gün sonra ortaya çıktı, ‘Anlaşmaya mecburdum' dedi.

Ermenistan’da halk 2 gündür ortada olmayan Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifa ettirmek için sokaklara döküldü. Özgürlük Meydanı’nda toplanan muhalif göstericiler “Ermenistan Ulusal Kurtuluş Komitesi” adıyla paralel bir siyasi yapı kurma kararı aldı. 30 bin kişinin toplandığı dünkü gösterilerde arbede yaşandı, 130 kişi gözaltına alındı.

KARABAĞ’DA KAYBEDECEKTİK

İki gün sonra ortaya çıkan Paşinyan dün ulusa seslendi: “Birkaç günde Hankendi, Askeran ve Ağdere’yi kaybedecektik, 20 bin askerin çemberinde kalacaktık. Kelbecer ile Kaşatag’ın düşüşü kaçınılmazdı. Rus Barış Güçleri, Karabağ’ın güvenliğini sağlayacak ve Hankendi ile Erivan arasında iletişim kopmayacak.”

Muhalefet bloğu gece yarısına kadar istifa etmesi için Paşinyan’a süre verdi. Paşinyan verilen süre zarfında istifa etmeyince muhalefet parlamentoyu toplamak istedi ancak çoğunluk sağlanamadı.

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