Erivan sivili, Bakü tanklarını vuruyor

Ermenistan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ’da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere ağır saldırılarına karşılık çatışmalar dün de devam etti. Ermenistan ordusu sınırda sivillerin yaşadığı köyleri hedef alırken Azerbaycan sadece askeri mevzileri hedef alıyor. Dün Azerbaycan’ın Terter kentinin Hüseynli köyünde bazı evler tamamen yıkıldı. Goranboy ilinin Aşağı Ağcakend köyünde de sivil halktan yaralananlar oldu.

İŞGALİN HESABI SORULUYOR



Karşı saldırılarda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, önceki gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, “27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200’den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiğini bildirildi. Ayrıca “Düşman, insan gücü ve askeri teçhizat açısından ağır kayıplar verdi” denildi.

ALİYEV: ARTIK BİZİ KİMSE ÇIKARAMAZ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur.” açıklamasında bulundu. Aliyev, “Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz.” dedi. Aliyev, ayrıca yalnıza Türkiye, Pakistan ve Afganistan’ın kendilerine destek verdiğini bildirerek, Türkiye’ye özellikle teşekkür etti.

KREŞİ BİLE VURDULAR

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 15’e, yaralı sayısı 50’ye yükseldi. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin kamu binalarını, sağlık ocaklarını, okul ve kreşleri de hedef aldığı bildirildi. Ermenistan ordusunun 27 Eylül’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 116 konut ve 26 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

ROKETATARLAR DA HAVAYA UÇURULDU



Azerbaycan, Ermeni hedeflerini vurduğu görüntüleri paylaştı. Görüntülerde tankların yanı sıra çoklu roketatar sistemlerinin de havaya uçurulduğu dikkat çekiyor. Uçak bombaları, havan topları ve grad füzeleri kullanılıyor.

İKMAL HATTINA NOKTA ATIŞLARI



Azerbaycan ordusu, 30’dan fazla askerin olduğu bölgedeki bir destek birliğini vurdu. Yayınlanan görüntülerde, saldırı hazırlığı yapan Erivan askerleri, mühimmatları yerleştirirken SİHA’llar tarafından yerle bir edildi.

2 SAVAŞ UÇAĞI DAĞA ÇAKILDI



Azerbaycan lideri Aliyev’in dış politika danışmanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın iki Su-25 uçağının havalandığını, her ikisinin de bir dağa çarparak düştüklerini savundu. Gadjiyev Su-25 uçaklarından birisini Türk F-16’sının düşürdüğü biçimindeki açıklamaları ise ‘Ermenistan’ın dezenformasyonu’ olarak tanımladı. Hacıyev, “Ermenistan liderliği halkına doğruyu söylemiyor” dedi.

PKK YANDAŞLARIYLA PARİS’TE ORTAK EYLEM



Ermenistan ile terör örgütü arasındaki ittifak sivil protestolarda da kendini gösteriyor. Paris’te yaşayan Ermenilerle PKK yandaşları Türkiye’ye karşı ortak eylemde buluştu.

Fransa’da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan’ın Ermenistan’ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını protesto etti. Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti. İki grup sık sık Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan attı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride Fransız polisi taşkınlık yapan bazı göstericileri uyardı. Öte yandan Azerbaycan Büyükelçiliği binasına asılan “Karabağ Azerbaycandır”, “Ermenistan saldırıları dursun” yazılı pankartlar dikkati çekti.

ERİVAN ASKERLERİ İSYAN EDİP AĞLADI



Cephede Azerbaycan ordusunun silah atışları altında kalan Ermeni askerlerinin, ‘yardım edin’ çığlıkları kameraya yansıdı. Azerbaycan medyası tarafından servis edilen haberde, Azerbaycan ordusunun açtığı ateş altında kalan Ermeni askerlerinin, “Bizi burada yalnız bıraktılar” diyerek ağladığı an kameraya yansıdı.

ALİYEVA’DAN TÜRKİYE VE ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırı dolayısıyla dayanışma ve manevi destek sergileyen Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Aliyeva, “İlk olarak kardeş Türk halkına ve bizzat Erdoğan’a minnettarım. Onların dayanışma ve manevi desteği gurur hissi yaşatıyor” dedi.

BMGK’DAN ETKİSİZ ATEŞKES ÇAĞRISI



BMGK, Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmaları kapalı oturumda görüştü. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, Dağlık Karabağ’daki temas hattında yaşanan büyük çaplı askeri harekattan endişe duyulduğu belirtildi. Çatışmalardaki sivil kaybını ve güç kullanımını kınayan BMGK, taraflara çatışmalara derhal sor verip esaslı müzakerelere geri dönme çağrısı yaptı.

‘GÖZYAŞLARIM 27 YILIN HASRETİYDİ’



Karabağ’da Ermenistan işgalindeki bölgelerin kurtarılması gelişmesini canlı yayında gözyaşlarıyla duyuran Azerbaycanlı spiker Jale Hesenli, Demiören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Hesenli yaptığı açıklamada, Duygulanmamak elde değildi. 27 yılın hasretiydi o gözyaşları. 27 yılın acısıydı o gözyaşları” dedi.

KARMA DÖVÜŞÇÜ MUSAYEV CEPHEDE



Azerbaycan ordusuna özellikle gençlerden gönüllü katılımlar sürerken dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev de katılan isimler arasında yer aldı. 15 Aralık 1989 Azerbaycan Bakü doğumlu olan Tofiq Musayev, 12 yaşında karate yapmaya başladı ve 23 yaşında profesyonel oldu. 2011’de Spor Akademisi’nden mezun olan Musayev, Avrasya MMA Şampiyonası’nda dünya şampiyonluğu yaşadı.