Erivan 1009 askerini kaybetti... Cephede paramparça

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veriyor. Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı’dan da püskürtülen Ernemistan bugüne dek 1009 askerini kaybetti. 18. motorlu piyade tümeninin ön yönetim karakolu imha edildi, tümenin kurmay başkanı öldürüldü. Karabağ’ın silahlı güçlerinin komutanı Celal Harutyunyan ve Ermenistan ordusunun askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes görevden alındı. Haratyunyan’ın cephede yaralandığı açıklandı. Önceki gün de Ermenistan Sınır Birlikleri Komutanı Vaginak Sarkisyan, görevden alınmıştı. Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 obüsü, 1 Osa uçaksavarı, 1 Grad füze sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 otomobili imha edildi, çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi.

4 SİVİL DAHA ŞEHİT

Öte yandan Ermenistan ordusu insani ateşkesi dün de büyük ölçüde ihlal ederek Terter kentini ve köylerini, topçu bataryaların ve roketatar sistemleri ile bombaladı. Berde kentine yapılan saldırıda ikisi kadın biri 7 yaşında kız çocuğu 4 sivil daha şehit oldu, 13 sivil yaralandı. Ölen sivil sayısı 69’a çıktı.

ANKARA’DAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, “Ermenistan’ın insanlık dışı saldırısını en ağır şekilde kınıyor, vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeleri Ermenistan’ın işlediği savaş suçlarına dur demeye çağırıyoruz. Sivil yerleşimlere yönelik saldırılar tüm evrensel insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına almaktadır” açıklamasını yaptı.

SİHA ANINDA VURDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Harutyunyan’un yaralandığı o anları paylaştı. Görüntüde SİHA’ların Harutyunyan’ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı.

