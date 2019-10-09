'Erdoğan'ı 13 Kasım'da misafir edeceğim'

Türkiye’nin Suriye operasyonuna yeşil ışık yakan çekilme kararıyla ABD’de tepki çeken Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’a davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 13 Kasım’da ağırlayacağını açıkladı.

Trump, attığı yeni tweet’lerinde ‘bitmeyen savaşları bitirin’ etiketini de kullanarak, “Pek çok insan Türkiye’nin ABD’nin büyük ticaret ortağı olduğunu, aslında F-35 savaş jetlerinin gövdesindeki çelik çerçeveyi yaptığını unutuyor. Onlarla muhatap olması iyi birşey; İdlib vilayetinde pek çok canın kurtarılmasında bana yardım ettiler. Ve benim talebimle daha uzun yıllar hapis yatacak olan Rahip Brunson’ı geri gönderdiler. Şunu da hatırlayın, burası önemli, Türkiye NATO’da itibarı olan önemli bir üye. (Erdoğan) 13 Kasım’da benim misafirim olarak ABD’ye geliyor.”

KÜRTLERİN YANINDAYIZ

Önceki gün ise Ankara’nın Suriye’ye yönelik operasyona başlaması halinde Türkiye’yi ‘ekonomik açıdan yok edeceği’ tehdidinde bulunan Trump “Suriye’den çekiliyoruz ancak Kürtleri terk etmiyoruz” diyerek kafaları karıştırdı. Trump, “Suriye’den ayrılma sürecinde olabiliriz ama son derece özel insanlar ve harika savaşçılar olan Kürtleri terk etmemiz hiç bir şekilde mümkün değil, aynı şekilde NATO ve ticaret ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz de hep iyi oldu. Türkiye’nin büyük bir Kürt nüfusu var ve Suriye’de bahsi geçen bölgeden sadece 50 asker çektiğimizin, gereksiz bir çatışmaya girmeleri halinde bunun ekonomileri ve kırılgan para birimleri için yıkıcı etkileri olacağının farkındalar. Kürtlere hem mali hem de lojistik açıdan yardım ediyoruz” derken “Kararı tek başıma almadım. Herkese danıştım’ ifadesini kullandı.

50 ASKER ÇEKİYORUZ, KİMSEDEN TARAF DEĞİLİM

Trump, yeni tweetlerinden önce askeriş yetkililerle bir araya geldiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, “Suriye’de kimsenin tarafını tutmuyorum” diyen Trump, Türkiye’nin operasyon düzenleyeceği bölgede 50 civarında ABD askeri bulunduğunu ve onların geri çekildiğini söyledi. Trump buradaki açıklamasında yine skandal bir gafa da imza atarak “ Türkiye Kürtlerle uzun yıllardır savaşıyor. Biri bana yüzlerce yıl olduğunu söyledi. Dün bana 200 yıl ya da daha fazla olduğundan bahsetmiştiniz” dedi. ABD’nin elinde şu anda aileleri ile birlikte yaklaşık 60-70 bin IŞİD mensubu olduğunu belirten Trump, “Erdoğan’a ‘artık bunlar sizin sorumluluğunuzda olacak’ dedim. Kimler sorumlu olacak? Rusya, Türkiye, İran, Irak, Suriye ve bu bölgedeki herkes sorumlu olacak.