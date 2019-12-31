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Endonezya'dan Çin'e nota

Endonezya'dan Çin'e nota

Endonezya, Güney Çin Denizi'ndeki Natuna takımadası açıklarında Çin’e ait balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik ekiplerinin ülke karasularını ihlal etmesi üzerine Pekin yönetimine nota verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan Çin’in Cakarta Büyükelçisi Şiao Çien'e, Natuna sularında Endonezya'nın Özel Ekonomik Bölgesi'ndeki (EEZ) Çin ihlalleri nedeniyle nota verildi.

Endonezya’nın, Çin’in Birleşmiş Milletler’e (BM) 2009’da sunduğu 9 kesik çizgili haritayla Güney Çin Denizi’ndeki hak iddiasını asla tanımayacağı vurgulanan açıklamada, Çin'in sözde egemenlik haklarının da BM Deniz Yasası Sözleşmesi'ne (UNCLOS) aykırı olduğu ifade edildi.

Öte yandan Çin Başbakanı Li Kıçiang, geçen ay 22'inci Çin-ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Liderler Zirvesi kapsamında, ülkesinin Güney Çin Deniz'inde uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması için Güney Asya ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Endonezya’nın kıyısı bulunduğu Güney Çin Denizi’nde irili ufaklı yüzlerce adacık, kayalık ve sığ alan yer alıyor. Bölge ülkeleri, kıta sahanlıklarını "Özel Ekonomik Bölge" olarak belirleyerek, Güney Çin Denizi'nin zengin yer altı ve balıkçılık kaynaklarını sınırları içine almaya çalışıyor.

(AA)


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