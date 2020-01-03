Endonezya'daki selde can kaybı artıyor

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, yaptığı açıklamada, Endonezya'nın başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 43'e yükseldiğini belirtti.

Meydana gelen afette 16 kişinin hayatını kaybettiği Bogor bölgesinin en fazla can kaybının yaşandığı yer olduğu bilgisini paylaşan Wibowo, ölen 43 kişiden 12'sinin de toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Şu ana kadar selden etkilenen yaklaşık 400 bin kişinin tahliye edildiğini aktaran yetkililer, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Görevliler ayrıca, daha fazla can kaybının yaşanmaması için evleri halen su altında olanlara güvenli bir yere geçmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) de 10 Ocak’a kadar sürmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı halka uyarıda bulundu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ile nisan ayı arasında görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

(AA)