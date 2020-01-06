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  3. Endonezya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 66'ya çıktı

Endonezya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 66'ya çıktı

Endonezya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 66'ya çıktı

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 66 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Bazı yerlerde çamur birikintileri ve elektrik kesintilerinin çalışmaları yavaşlattığını belirten yetkililer, Lebak bölgesinde kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) da Doğu Cava, Bali ve Doğu Nusa Tenggara bölgelerinde beklenen şiddetli fırtınaya karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

SALGIN HASTALIKLARA KARŞI İLAÇLAMA YAPILIYOR

Sağlık ekiplerinin Cakarta başta olmak üzere selin etkili olduğu bölgelerde salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla dünden bu yana ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan ayı arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.


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