Endonezya'da tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407’ye ulaştı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da ölü sayısının bin 407'ye ulaştığını açıkladı.

Hayatta kalanların ise susuzlukla ve açlıkla mücadele ettiği bölgede, yiyecek ve temiz su sınırlı olmakla birlikte yerel hastanelerin yoğunluk nedeniyle hizmet vermede zorluk çektiği belirtiliyor. Yardım kuruluşları, diğer bölgelerden haberlerin gelmesiyle birlikte ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

(İHA)