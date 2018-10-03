Endonezya'da tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407’ye ulaştı
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407’ye ulaştı.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da ölü sayısının bin 407'ye ulaştığını açıkladı.
Hayatta kalanların ise susuzlukla ve açlıkla mücadele ettiği bölgede, yiyecek ve temiz su sınırlı olmakla birlikte yerel hastanelerin yoğunluk nedeniyle hizmet vermede zorluk çektiği belirtiliyor. Yardım kuruluşları, diğer bölgelerden haberlerin gelmesiyle birlikte ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
(İHA)