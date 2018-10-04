Endonezya’da meydana gelen depremde ölü sayısı bin 558’e yükseldi

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından geçtiğimiz cuma günü Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 558’e yükseldiğini duyurdu. Ajans Sözcüsü Sutopo Purwo tarafından yapılan açıklamada binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği ve arama çalışmalarının ise hala devam ettiği aktarıldı.

(İHA)