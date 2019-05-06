Endonezya'da maden ocağında heyelan: 4 ölü
Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde kaçak altın maden ocağında meydana gelen heyelanda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, eyaletin Kotabaru bölgesinde kaçak faaliyet gösteren altın maden ocağında dün gece meydana gelen heyelanda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ölenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini belirten Nugroho, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.
Eyaletin Banjarbaru bölgesindeki kaçak elmas madeninde nisanda meydana gelen heyelanda da 5 kişi ölmüştü.
(AA)