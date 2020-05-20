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  3. Endonezya'da en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

Endonezya'da en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

Endonezya'da en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 693 ile en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde son 24 saatte 693 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla toplam vaka sayısının 19 bin 189'a çıktığını bildirdi.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yurianto, can kaybı sayısının 21 artışla 1242’ye, iyileşenlerin sayısının ise 108 artışla 4 bin 575’ye ulaştığını kaydetti.

Salgının 391 bölge ve şehire yayıldığı ülkede vakalar başkent Cakarta’da 6 bin 236’ya, Doğu Cava’da 2 bin 496’ya, Batı Cava’da 1876’ya ve Bali’de 371’e çıktı.

AA


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