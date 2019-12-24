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  3. Endonezya'da can pazarı! Çok sayıda ölü var

Endonezya'da can pazarı! Çok sayıda ölü var

Endonezya'da can pazarı! Çok sayıda ölü var

Endonezya’nın Güney Sumatra eyaletinde otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Metro TV kanalının haberine göre, Bengkulu bölgesinden Palembang kentine giden otobüs, Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde kontrolden çıkarak nehre yuvarlandı.

Yetkililer kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Otobüsteki yolcu sayısının bilinmemesi nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(AA)


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