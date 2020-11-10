  • $8,2327
  • 9,7169
  • 497.531
  • 1236.36
10 Kasım 2020 Salı 14:04 | Son Güncelleme:

Endonezya'da 8 bin yıllık tarihi keşif

Endonezya'da 8 bin yıllık tarihi keşif
DHA

Endonezya'da 8 bin yıl önce yaşamış ve türünün ilk örneği olan çocuk mezarı keşfedildi.

Endonezya’nın Alor Adası'ndaki Makpan Mağarası'nda arkeologlar tarafından yapılan keşifte, 8 bin yıl önceye ait 4-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk mezarı bulundu.

DHA'nın haberine göre, çocuğun yanakları, o dönemin cenaze geleneklerine uygun olarak kırmızı aşı boyasıyla boyanmış halde keşfedildi.

Arkeologlar tarafından yapılan açıklamada, o döneme ait cenaze merasimlerinde, çocuğun, kol ve bacak kemiklerinin mezardan çıkarıldığı ifade edildi. Arkeologlar, türünün ilk örneği olan bu nadir mezarın dönem hakkında birçok bilgi sağlayacağını tahmin ediyor.

<p>BirGün Gazetesi koronavirüs tedavisi gören Gazeteci Ahmet Kekeç'e rezil bir saldırı gerçekleştird

Albayrak: Bunlar ülke birliğini zehirleyen enfeksiyon tiplerdir

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Oyuncu Ahmet Uz son yolculuğuna uğurlandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.