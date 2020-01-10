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Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Tobelo kentinin 91 kilometre kuzeybatı açıklarındaki depremin yerin 23 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)


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