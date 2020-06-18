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  3. Endonezya, dev orman yangınlarının önüne geçmek için yapay yağmur oluşturdu
18 Haziran 2020 Perşembe 11:37 | Son Güncelleme:

Endonezya, dev orman yangınlarının önüne geçmek için yapay yağmur oluşturdu

Endonezya, dev orman yangınlarının önüne geçmek için yapay yağmur oluşturdu

Yaz aylarında yaşadığı kuraklıktan dolayı orman yangınlarıyla boğuşan Endonezya, bu kez tedbirini erkenden aldı. Geçen yıl yangınlardan dolayı okulları ve hava alanlarını kapatmak zorunda kalan ve ekonomisine 5,2 milyar dolarlık darbe alan Endonezya, yapay yağmur oluşturarak potansiyel yangın noktalarını serinletmeyi başardı.

Her yıl yaz aylarında geniş çaplı orman yangınlarıyla mücadele eden Endonezya, bu kez tedbirini erkenden aldı. Yapay yağmur oluşturan Endonezya, potansiyel yangın bölgelerini serin tutarak mart-haziran dönemini zararsız atlatmayı başardı.

Aksam.com.tr’nin Jakarta Post’tan aktardığı habere göre, Endonezya Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya, orman yangınları konusunda ilk kritik dönemi en az hasarla atlatmayı başardıklarını ve haziran-ağustos dönemi için tedbirleri artırdıklarını açıkladı.

2015 yılında 2,61 milyon hektar alan yanarken 2019 yılında ise 1,65 milyon hektarlık orman kül olmuştu. 2020 yılının ilk kritik dönemi geride kalırken bu yıl şimdiye dek 38 bin 772 hektarlık alan yandı.

Geçen yıl çıkan yangınlar sonucunda okullar ve hava alanları kapatılmak zorunda kalınmış ve Endonezya ekonomisi 5,2 milyar dolarlık bir darbe almıştı.

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