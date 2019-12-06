Endişeliyiz! Fransa'da polis göstericiyi feci şekilde dövdü

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Fransa tarihinin en büyük ikinci bugün ikinci gününe girdi. Fransa sokaklarında polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

70’den fazla kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylarda polisin göstericilere orantısız güç uyguladığı anlar kameralara yansıdı.

Sokakların adeta savaş alanına döndüğü gösterilerde dün Anadolu Ajansı Muhabiri Mustafa Yalçın, polisin attığı gaz kapsülünün yüzüne isabet etmesi sonucu gözünden yaralandı.

Bugün sosyal medyaya düşen görüntülerde ise Fransız polisinin bir göstericiyi feci şekilde dövdüğü anlar kameralara yansıdı.