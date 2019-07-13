En zengin varis ATV kazasında öldü

Dünyanın en güçlü aynı zamanda en karanlık ailesi olarak nitelendirilen Rothschild’ler ile onlar gibi bankacılık alanında Avrupa’da etkili ailelerden biri Goldsmith’ler ortak bir acıyla sarsıldı. İki ailenin torunu olan 15 yaşındaki Iris Annabel Goldsmith yaşamını yitirdi. İngiliz Goldsmith Ailesi’nin en zengin ismi James Goldsmith’in oğlu Ben Goldsmith ile Rothschild Ailesi’nin torunu Kate Rothschild’in kızları Annabel, ATV aracıyla yaptığı kazada üzerinde koruyucu kafes olmasına rağmen ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. İngiliz Goldsmith Ailesi’nin en zengin ismi James Goldsmith, 20’nci yüzyılın en ünlü milyarderlerinden biriydi.

ŞOK YARATTI

7 yıl önce ayrılan Ben ve Kate çiftinin serveti 335 milyon euro civarında. Çiftin ilk çocukları Annabel, bu servetin en büyük mirasçısıydı. İki ailenin varisinin ölümü İngiltere'de şok etkisi yarattı.