Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. En zengin varis ATV kazasında öldü

En zengin varis ATV kazasında öldü

En zengin varis ATV kazasında öldü

Dünyanın en zengin aileleri Goldsmith ve Rothschild’lere mensup 15 yaşındaki Iris Annabel Goldsmith, ATV kazası sonucu hayatını kaybetti. 

Dünyanın en güçlü aynı zamanda en karanlık ailesi olarak nitelendirilen Rothschild’ler ile onlar gibi bankacılık alanında Avrupa’da etkili ailelerden biri Goldsmith’ler ortak bir acıyla sarsıldı. İki ailenin torunu olan 15 yaşındaki Iris Annabel Goldsmith yaşamını yitirdi. İngiliz Goldsmith Ailesi’nin en zengin ismi James Goldsmith’in oğlu Ben Goldsmith ile Rothschild Ailesi’nin torunu Kate Rothschild’in kızları Annabel, ATV aracıyla yaptığı kazada üzerinde koruyucu kafes olmasına rağmen ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. İngiliz Goldsmith Ailesi’nin en zengin ismi James Goldsmith, 20’nci yüzyılın en ünlü milyarderlerinden biriydi.

ŞOK YARATTI

7 yıl önce ayrılan Ben ve Kate çiftinin serveti 335 milyon euro civarında. Çiftin ilk çocukları Annabel, bu servetin en büyük mirasçısıydı. İki ailenin varisinin ölümü İngiltere'de şok etkisi yarattı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yurt dışında evlenecek
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
İmparator tavla oynadı
İclal Aydın ve Efe Kubilay çiftinden üzücü haber!
Acun Ilıcalı'dan flaş Cansu Dere açıklaması
<p>Tarihi Gün programı bu hafta farklı bir gündem ile karşınızda. Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniv

Türklerin Asya´daki İlk İzleri ve Göktürkler - Konuk: Adil Yılmaz | #TarihiGün Bölüm 7

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bakanlık paylaştı! İşte S-400'lerden en net görüntü

Doğu Anadolu'nun kırmızı periler diyarı