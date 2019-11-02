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  3. En zengin 'ölüler' listesi

En zengin 'ölüler' listesi

En zengin 'ölüler' listesi

Forbes, ‘yılın en çok kazanan ölü ünlüleri’ listesini açıkladı. 2019 yılının şampiyonu 60 milyon dolarlık gelirle 10 yıl önce hayatını kaybeden Michael Jackson oldu.

İşte listedeki ilk 5

1-Michael Jackson 

Listede 2013’te bu yana 7’nci kez zirveye oturan Michael Jackson, 1 yılda varislerine 60 milyon dolar kazandırdı. Dinlenme oranı 1.8 milyardan 2.1 milyara yükselen Jackson’ın serveti, 10 yılda 2.5 milyar dolar arttı.

2-Elvis Presley 

1977’de kalp krizinden ölen Elvis Presley (42) son 1 yılda 39 milyon dolar kazandırdı. Öldüğünde serveti 19.6 milyon dolardı. Bugün, 300 milyon doları geçti.

3-Charles Schulz 

19 yıl önce ölen ABD’li efsanevi çizer Charles Schulz, dünyanın en ünlü çizgi kahramanlarından Snoopy’nin yaratıcısıydı. Ünlü çizgi dizisi Peanuts’ın (Fıstıklar) lisansı yenilenince, Schulz’un servetine 38 milyon dolar eklendi. 

4-Arnold Palmer 

3 yıl önce ölen ABD’li golf yıldızı Arnold Palmer, reklam işbirlikleri sayesinde bir yılda 30 milyon dolar kazandı. 

5-Bob Marley 

Jamaikalı müzisyen, 37 yıl önce öldüğünde serveti 30 milyon dolardı. Son 1 yılda 1 milyarın üzerinde dinlendi, 20 milyon $ kazandı.

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