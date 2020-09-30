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  • En pahalısı... 102 karat pırlanta İngiltere'de satışa çıkıyor!
30 Eylül 2020 Çarşamba 00:16 | Son Güncelleme:

En pahalısı... 102 karat pırlanta İngiltere'de satışa çıkıyor!

En pahalısı... 102 karat pırlanta İngiltere'de satışa çıkıyor!
DHA

İngiltere merkezli Sotheby's Müzayede Evi'nde, 102.39 karat pırlanta, 10 ila 30 milyon dolar (78 milyon ila 234 milyon TL) arasında satışa sunulacak.

Kanada’nın Ontario bölgesindeki Victor Pırlanta Madeni’nde 2018 yılında bulunan 102.39 karat pırlanta, İngiltere’nin başkenti Londra merkezli Sotheby’s Müzayede Evi tarafından internet üzerinden 10 ila 30 milyon dolar arasında satışa sunuluyor. 

DHA'nın aktardığı habere göre, şu ana kadar internet üzerinden 100 karat üzerinde sadece 7 pırlantanın satıldığı ifade edildi.

Söz konusu pırlanta, açık artırmada 31 milyon dolardan fazla teklif alırsa, şu ana dek satılmış en pahalı pırlanta olacak.

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