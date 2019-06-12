En pahalı tabloyu çürütecek

Rönesans ustalarından Leonardo da Vinci’nin başyapıtlarından biri olan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından rekor fiyata satın alındıktan sonra kayıplara karışan Salvator Mundi tablosu, Prens’in lüks yatında ortaya çıktı. Tablo, 2017’de 450 milyon dolara satın alınmıştı. Daha sonra sahte olduğu söylentilerinin akabinde kayıplara karışan tablo Salman’a ait, Serene adlı devasa yatta tutuluyor. Kızıl Deniz’de demirleyen yattaki tablo için uzmanlar, nemli bir ortamda tutulmasını yanlış buluyor. Satılan en pahalı tablo olan Salvator Mundi, Suudi Krallığı’nın Al-Ula'daki bir kültür merkezi oluşturulana kadar yatta kalacak.

'SAHTE' SÖYLENTİLERİ

Tablonun sahte olabileceğine dair iddialar bulunuyor. Şubat ayında Fransız sanat tarihçisi Jacques Franck, eserin Da Vinci’nin yardımcısı Bernardo Luini’ye ait olduğunu ileri sürdü ve Louvre Müzesi personelinin de bu gerçeği bildiğini belirtti.