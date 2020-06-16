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  3. ‘En pahalı karpuz' olarak bilinen Densuke karpuzu bu kez ucuza gitti
16 Haziran 2020 Salı 02:35 | Son Güncelleme:

‘En pahalı karpuz' olarak bilinen Densuke karpuzu bu kez ucuza gitti

‘En pahalı karpuz' olarak bilinen Densuke karpuzu bu kez ucuza gitti

Dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olan Japonya'nın Densuke karpuzu koronavirüs krizinden nasibini aldı.

Ortalama fiyatı 6 bin doları (42 bin TL) bulan siyah kabuklu bu meyve, ilk açık arttırmada 2 bin dolara (15 bin TL) satıldı. Yetkililer “Salgın sebebiyle böyle bir düşüşü beklediklerini” söyledi. Karpuzu alan Madoka Sato “Çiftçilere destek olmak için açık artırmaya katıldım” dedi.

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