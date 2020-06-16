‘En pahalı karpuz' olarak bilinen Densuke karpuzu bu kez ucuza gitti

Ortalama fiyatı 6 bin doları (42 bin TL) bulan siyah kabuklu bu meyve, ilk açık arttırmada 2 bin dolara (15 bin TL) satıldı. Yetkililer “Salgın sebebiyle böyle bir düşüşü beklediklerini” söyledi. Karpuzu alan Madoka Sato “Çiftçilere destek olmak için açık artırmaya katıldım” dedi.