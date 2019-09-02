En ölümcül seviyeye çıktı! Dorian canavara dönüştü

ABD’de güneydoğu sahillerine yaklaşan Dorian Kasırgası’nın Florida eyaletini vuracağını açıklayan Ulusal Kasırga Merkezi, son yaptığı duyurusunda kasırganın yönünü kuzeye çevirerek eyaletin kuzeyinde yer alan Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerine yöneldiğini belirtti. Ulusal Kasırga Merkezi, Bahamalar’ı da vurması beklenen Dorian Kasırgası’nın şiddetini dün iyice yükselterek saatte 250 kilometre hıza çıktığını ve en yüksek seviye olan Kategori 5’e yükseldiğini açıkladı. Washington ve Virginia eyaletlerinde ise şiddetli yağmur uyarısı yapıldı. Bahama Adaları’na yaklaşan kasırganın deniz seviyesini 3-5 metre arasında yükselterek hayati tehlikeye yol açabileceği uyarısı da yapıldı.

4 EYALETTE ALARM

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, halka hazırlık yapma çağrısında bulunarak, eyalette acil durum ilan etmişti. Kasırga nedeniyle Florida, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerindeki bazı askeri üslerin boşaltıldığı belirtildi. Büyük uluslararası gemilere ev sahipliği yapan limanların tamamen boşaltıldığı, yük gemilerinin ve turistik yolcu gemilerinin bu bölgelerden uzak tutulduğu ifade edildi.