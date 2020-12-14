"En kötüsü gerçekleşmedi" diyerek 2021'i işaret etti... Bill Gates'ten korkutan koronavirüs uyarısı

Bill Gates'in koronavirüsle ilgili son dakika açıklamasında 1 Nisan 2021 tarihini işaret ederek, "Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir. En kötüsü gerçekleşmedi." uyarısında bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Bill Gates, Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir. IHME (Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü) tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz" dedi.

2015 yılında böyle bir salgın olasılığından bahsettiğini hatırlatan Gates, şöyle devam etti:

EN KÖTÜSÜ GERÇEKLEŞMEDİ

"ABD'nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken ölü sayısının daha yüksek olacağından söz etmiştim. Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir. En kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünyaya ekonomik etkisi beş yıl önceki tahminlerimi aştı."

ABD Başkanı Donald Trump'ın aşı dağıtımında önceliğin Amerikalılara verilmesine ilişkin kararnamesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken de "ABD tüm insanlığa yardım etmeli. Dünya ekonomisinin dönmesini istiyoruz. Ölümleri asgariye indirmek istiyoruz. Temel teknoloji bir Alman şirketine ait. Bu nedenle uluslararası paylaşımı ve iş birliğini engellemek bir hataydı" dedi.