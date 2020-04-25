En kapsamlı aşı deneniyor! Oxford'un gönüllüleri 2 genç bilim insanı

Denemeler ilk 2 gönüllüyle başladı. Bunlardan birine potansiyel Kovid-19 aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi. 800’den fazla kişinin katıldığı çalışmada, gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek. Aşıların enjekte edildiği 32 yaşındaki bilim insanı Elisa Granato ve 30 yaşındaki kanser araştırmacısı Edward O’Neill “Mümkün olan her alanda bilimsel süreci desteklemek istedik” dedi. 3 ayda geliştirilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.