En genç başbakan ve kadın koalisyonu

Finlandiya’nın Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, ‘dünyanın genç başbakanı’ oluyor. Beş partili koalisyon hükümetinin en büyük partisi olan Sosyal Demokrat Parti’nin liderlik koltuğuna oturan 34 yaşındaki Sanna Marin, görevi resmen devraldığında dünyanın en genç başbakanı olacak. Aynı zamanda Finlandiya’nın üçüncü kadın başbakanı olan Marin’in önümüzdeki hafta yemin etmesi bekleniyor.

YAŞIMI HİÇ DÜŞÜNMEDİM

Sanna Marin, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne’nin koalisyon hükümetinde yaşanan güven kaybı üzerine istifa etmesinin ardından seçildi. Parti liderliği için yapılan oylamada az farkla galip gelen Marin, ilk açıklamasında, “Hiçbir zaman yaşım ya da cinsiyetim hakkında düşünmedim. Siyasete girme sebeplerimi ve seçmenin güvenini almış olmamı göz önünde bulunduruyorum. Güveni tekrar inşa etmek için yapacak çok işimiz var” dedi.

KOALİSYON ORTAKLARI DA KADIN

16 Kasım 1985 doğumlu olan Sanna Marin, 27 yaşında Finlandiya’nın Pirkanmaa bölgesinin merkezi sayılan Tampere’nin Şehir Konseyi üyeliğine seçildi. Finlandiya’da hükümet ortağı diğer dört parti de kadınlar tarafından yönetiliyor. Sol İttifak’ta 32 yaşındaki Li Anderson, Yeşil Birliği’nde 34 yaşındaki Maria Ohisalo, Merkez Parti’de 32 yaşındaki Katri Kulmuni ve Halk Partisi’nde ise 55 yaşındaki Anna-Maja Henriksson liderlik koltuğunda oturuyor.