En çok merak ettiren yazar öldü

Yazarın yayınevi Simon & Schuster haberleri doğrulayarak, “Clark bu akşam 92 yaşında arkadaşları ve ailesi tarafından çevrelenmiş, huzurlu bir şekilde hayatını kaybetti” yazdı. Clark, romanlarının heyecanlı finalleri sebebiyle sıklıkla, “Merakta bırakmanın Kraliçesi” olarak anılıyordu. Mary Higgins Clark, “Sahtekar”, “Kalbimin Sesi”, “Ay Işığının İzinde” ve “Şu An Neredesin?” gibi kitapların yazarıydı.