08 Haziran 2020 Pazartesi 03:07 | Son Güncelleme:
En büyük ve en eski Maya tapınağı
Arkeologlar lazer haritalama yöntemiyle, 3 bin yıl önce inşa edilen ve Maya piramitlerinden ile saraylarından daha büyük olan bir tapınak keşfetti.
Meksika’nın Tabasco bölgesindeki Aguada Fenix’te yer alan sit alanın 3 boyutlu görüntüsü elde edildi. Alan bir buçuk kilometre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğe sahip. Ortaya çıkan bulgular tapınağı inşa eden Mayalıların sonraki nesillerden daha eşitlikçi bir toplum anlayışına sahip olduğunu ve hiyerarşi olmadığını gösterdi. Araştırmacılar tapınağın milattan öne 800 ila 1000 yılları arasında inşa edildiğini belirtti.
Bulunan eşyaların bazılarının çok iyi korunmuş olması dikkat çekiyor.