En büyük ve en eski Maya tapınağı

Meksika’nın Tabasco bölgesindeki Aguada Fenix’te yer alan sit alanın 3 boyutlu görüntüsü elde edildi. Alan bir buçuk kilometre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğe sahip. Ortaya çıkan bulgular tapınağı inşa eden Mayalıların sonraki nesillerden daha eşitlikçi bir toplum anlayışına sahip olduğunu ve hiyerarşi olmadığını gösterdi. Araştırmacılar tapınağın milattan öne 800 ila 1000 yılları arasında inşa edildiğini belirtti.

Bulunan eşyaların bazılarının çok iyi korunmuş olması dikkat çekiyor.