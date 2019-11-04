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  3. Elon Musk servetini katladı! 'Bir hafta içinde...'

Elon Musk servetini katladı! 'Bir hafta içinde...'

Elon Musk servetini katladı! 'Bir hafta içinde...'

ABD'li uzay mekiği ve roket şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk’ın servetine bir hafta içinde yaklaşık 2 milyar dolar eklendiği belirtildi.

ABD merkezli Forbes dergisinin haberine göre Elon Musk, ekimde Tesla’nın borsada işlem gören hisselerinin yüksek getirisi sayesinde bir haftada servetine yaklaşık 2 milyar dolar katmış oldu.

Habere göre 23 Ekim’de para piyasalarının kapanmasıyla Tesla hisseleri, analistlerin 42 centlik zarar tahminlerine rağmen tam 1.86 dolar yükseldi. Sonuçta yılın iki çeyreğinde hisseleri düşen Tesla’nın revize edilen karı 342 milyon dolar oldu.

Derginin aktardığına göre piyasaların 31 Ekim kapanışına kadar Tesla’nın hisseleri 1 hafta içinde yüzde 24 yükseldi, böylelikle ABD’li milyarderin serveti, 2 milyar dolar artarak 22.9 milyar dolara ulaştı.

Tesla hisselerinin yüzde 22’sine sahip olan Musk’un toplam servetinin ise bunun yaklaşık iki katı olduğu ifade ediliyor.

 

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