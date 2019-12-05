Elon Musk kişisel servetini açıkladı

SpaceX, Tesla ve Boring Company gibi teknoloji devlerinin ABD'li sahibi Elon Musk, geçen yıl Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth'e mini denizaltı verme teklifini sert dille reddetmesi üzerine 'pedofili' manasında 'Pedo Adam' dediği için yargılanıyor.

Hakaret mi değil mi?: Hisse senedi testi

ABD'nin Los Angeles kentinde açılan davanın ilk gününde 'kızgınlıktan öylesine yazdığı doğaçlama' tweet için 'özür ve pişmanlık' açıklayan, tweetin ciddiye alınacağını asla düşünmediğini ve hiçbir zaman Unsworth'ün pedofil olduğuna inanmadığını söyleyen Elon Musk, ikinci günde iddia makamının 'ettiği hakaretin Tesla hisselerini etkileyip etkilemediği' sorusuyla karşılaştı.

'20 MİLYAR DOLAR AMA NAKİT DEĞİL'

Bu vesileyle kişisel servetiyle ilgili açıklamalar yapan dünyaca ünlü ABD'li teknoloji girişimcisi, servetinin 20 milyar dolara tekabül ettiğini, ama ama bunun büyük bölümünün kolayca paraya çverilemeyen likit olmayan varlıklara yatırılmış olduğunu anlattı. Musk "İnsanlar bol bol nakit param olduğunu sanıyor, ama aslında yok. SpaceX ve Tesla'da hisselerim ve buna karşılık borçlarım var" dedi.