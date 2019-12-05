Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7537
  • 6,3907
  • 272.584
  • 108960
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Elon Musk kişisel servetini açıkladı

Elon Musk kişisel servetini açıkladı

Elon Musk kişisel servetini açıkladı

Tayland'da mahsur kalan çocuk futbol takımının kurtarılması çabaları sırasında laf dalaşına girdiği İngiliz dalgıç hakkında 'Pedo Adam' diye tweetlediği için yargılanan ABD'li teknoloji devi, 'ettiği hakaretin Tesla hisselerini etkileyip etkilemediği' sorusu üzerine servetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SpaceX, Tesla ve Boring Company gibi teknoloji devlerinin ABD'li sahibi Elon Musk, geçen yıl Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth'e mini denizaltı verme teklifini sert dille reddetmesi üzerine 'pedofili' manasında 'Pedo Adam' dediği için yargılanıyor.

Hakaret mi değil mi?: Hisse senedi testi

ABD'nin Los Angeles kentinde açılan davanın ilk gününde 'kızgınlıktan öylesine yazdığı doğaçlama' tweet için 'özür ve pişmanlık' açıklayan, tweetin ciddiye alınacağını asla düşünmediğini ve hiçbir zaman Unsworth'ün pedofil olduğuna inanmadığını söyleyen Elon Musk, ikinci günde iddia makamının 'ettiği hakaretin Tesla hisselerini etkileyip etkilemediği' sorusuyla karşılaştı.

'20 MİLYAR DOLAR AMA NAKİT DEĞİL'

Bu vesileyle kişisel servetiyle ilgili açıklamalar yapan dünyaca ünlü ABD'li teknoloji girişimcisi, servetinin 20 milyar dolara tekabül ettiğini, ama ama bunun büyük bölümünün kolayca paraya çverilemeyen likit olmayan varlıklara yatırılmış olduğunu anlattı. Musk "İnsanlar bol bol nakit param olduğunu sanıyor, ama aslında yok. SpaceX ve Tesla'da hisselerim ve buna karşılık borçlarım var" dedi. 

 


Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın kaçamak tatili!
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
Burak Deniz'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı!
Azize dizisiyle ilgili flaş karar!
7 milyonluk lüks villasıyla gündem olmuştu... Eşi bakın kim çıktı!
<p>İngiliz polisi, dün gece Londra´dan Essex´e hareket eden trende 24 yaşındaki bir kadının, iki erk

Londra´da Trende Erkek Yolcuları Taciz Eden Kadın Gözaltına Alındı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul'un can damarları kopmuştu! Fotoğrafları ortaya çıktı

Dünyanın ilk uçan arabası seri üretime başladı! İşte fiyatı