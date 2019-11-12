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  3. Elinde bıçakla sahneye atladı! Dehşet dakikaları

Elinde bıçakla sahneye atladı! Dehşet dakikaları

Elinde bıçakla sahneye atladı! Dehşet dakikaları

Suudi Arabistan'da bir tiyatro gösterisi sırasında elinde bıçak bulunan bir saldırgan sahneye çıkarak 3 tiyatro oyuncusunu yaraladı. Korku dolu anlar izleyici kameralarına yansıdı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da elinde bıçak olan bir şahıs, tiyatro gösterisi sırasında sahnedeki tiyatroculara saldırdı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kral Abdullah'ın ismini taşıyan mekanda yaşanan olayda, iki erkek ile bir kadının yaralandığı bildirildi. Saldırganın Suudi vatandaşı olmadığı da gelen bilgiler arasında.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Suudi medyası yaralı kişilerin hayati tehlikesi bulunmadığını, Yemen uyruklu saldırganın ise tutuklandığını açıkladı. 

Suudi Arabistan'da sosyal aktiviteler ve eğlendirici faaliyetler üzerine getirilen sıkı sınırlamalar yakın zaman önce gevşetilmişti.

Saldırının yaşandığı Kral Abdullah Parkı, Riyad'da iki ay sürecek bir festivalin mekanlarından biriydi.


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