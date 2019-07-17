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Meksikalı uyuşturucu baronunun cezası belli oldu

Meksikalı uyuşturucu baronunun cezası belli oldu

El Chapo lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, ABD Federal Mahkemesinde görülen davada müebbet hapis ve 30 yıl cezaya mahkum edildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Meksika’da Sinaloa uyuşturucu kartelinin lideri olan El Chapo (bücür) lakaplı Joaquin Guzman Loera’nın cezası belli oldu. New York’taki ABD Federal Mahkemesinde görülen davada, Guzman’a müebbet ve 30 yıl hapis cezası verildi.

Bugün 62 yaşında olan El Chapo, yaklaşık 30 yıl boyunca uyuşturucu ticaretinin başındaki isimdi. Sinaloa kartelinin başındaki isim olan El Chapo, ABD’ye 200 ton kokain taşınması ve vahşi cinayetlerin yanı sıra siyasi ve adli rüşvetler ile suçlanıyordu.

ABD’ye iade edilmemek ve Meksika’da kalmak için uzun bir süre mücadele veren El Chapo, 20 Ocak 2017’de Meksikalı yetkililerce ABD’ye teslim edilmişti.

Joaquin Guzman, daha önce Meksika’daki iki ayrı yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmıştı. Son yakalanışından üç ay önce, ABD’li aktör ve yönetmen Sean Penn ile bir söyleşi gerçekleştirmişti.

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