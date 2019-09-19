Efsanevi Loch Ness canavar gerçek mi? Görüntüler sosyal medyayı karıştırdı

İskoçyalı bir balıkçının internet üzerinden dolaşıma soktuğu görüntüler, sosyal medyayı ikiye böldü. İskoçya’nın Ness Nehri’ndeki “yılan benzeri bir yaratığa” ait görüntüler, Loch Ness Canavarı’nı yeniden akıllara getirdi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Loch Ness Canavarı’nın onlarca yıllık gizemini kırmaya çalışan bilim insanları, bulanık sularda çekilen yılan benzeri bir yaratığın görüntülerinin “Nessie” olabileceğini iddia ediyor. İskoçya’da bu ayın başlarında yapılan kapsamlı araştırma, görüntülerdeki “canavarın” büyük olasılıkla bir yılan balığı olduğu sonucuna varırken, video sosyal medyayı ikiye böldü.

LOCH NESS CANAVARI EFSANESİ NEDİR?

Loch Ness Canavarı -diğer adıyla “Nessie”- birkaç insan tarafından görüldüğü söylenen ve Loch Ness gölünde yaşadığı düşünülen bir yaratıktır. Varlığına dair herhangi bir kanıt olmamasına rağmen, bazı insanlar hala onu aramaktadır.

Elde sadece birkaç tartışmalı fotoğraf ile sonar taramaları mevcuttur. Fotoğraflar incelendiğinde, bunların çoğu sadece benzetim yoluyla kanıt olarak sunulmuştur ve iyice bakıldığı zaman genelde su üzerinde yüzen cisimlerdir. Gölde yüzen bir kütük buna bir örnektir.