Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7118
  • 6,3285
  • 274.7
  • 100461
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Efsanevi Loch Ness canavar gerçek mi? Görüntüler sosyal medyayı karıştırdı

Efsanevi Loch Ness canavar gerçek mi? Görüntüler sosyal medyayı karıştırdı

Efsanevi Loch Ness canavar gerçek mi" Görüntüler sosyal medyayı karıştırdı

İskoçya’nın Ness Nehri’nde bir balıkçı tarafından yayımlanan videoda yer alan “yılan benzeri” yaratığın, efsane haline gelen Loch Ness canavarı olduğu iddia edildi. Görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü.

İskoçyalı bir balıkçının internet üzerinden dolaşıma soktuğu görüntüler, sosyal medyayı ikiye böldü. İskoçya’nın Ness Nehri’ndeki “yılan benzeri bir yaratığa” ait görüntüler, Loch Ness Canavarı’nı yeniden akıllara getirdi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Loch Ness Canavarı’nın onlarca yıllık gizemini kırmaya çalışan bilim insanları, bulanık sularda çekilen yılan benzeri bir yaratığın görüntülerinin “Nessie” olabileceğini iddia ediyor. İskoçya’da bu ayın başlarında yapılan kapsamlı araştırma, görüntülerdeki “canavarın” büyük olasılıkla bir yılan balığı olduğu sonucuna varırken, video sosyal medyayı ikiye böldü.

LOCH NESS CANAVARI EFSANESİ NEDİR?

Loch Ness Canavarı -diğer adıyla “Nessie”- birkaç insan tarafından görüldüğü söylenen ve Loch Ness gölünde yaşadığı düşünülen bir yaratıktır. Varlığına dair herhangi bir kanıt olmamasına rağmen, bazı insanlar hala onu aramaktadır.

Elde sadece birkaç tartışmalı fotoğraf ile sonar taramaları mevcuttur. Fotoğraflar incelendiğinde, bunların çoğu sadece benzetim yoluyla kanıt olarak sunulmuştur ve iyice bakıldığı zaman genelde su üzerinde yüzen cisimlerdir. Gölde yüzen bir kütük buna bir örnektir.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İki sürpriz proje ile ekranlara dönüyor
4 yıl önce küsmüşlerdi... Flaş hamle!
Bebeklerinin ismi belli oldu
Demet Özdemir'den aşk açıklaması
Yeniden anneliğe yeşil ışık
<p>Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kumluca´ya bağlı Eski Cami Mahallesi´nde tek başı

Kümese Sokup Başına Çekiçle Vurduğu Yaşlı Kadının Bileziğini Çaldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Osmanlı Avrupa’da nereleri fethetti ve ne kadar hüküm sürdü?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları