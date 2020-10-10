Economist ve Bild yazdı! Azerbaycan dengeleri Türk SİHA'larıyla altüst etti

İngiliz The Economist dergisinin haberinde, Azerbaycan’ın Ermeni ordusuna karşı başarısı, Rusya, Türkiye ve İsrail’den aldığı ileri teknoloji silahlara bağlandı. Türk yapımı SİHA’ların Azerbaycan ordusu tarafından etkin biçimde kullanıldığı vurgulanıyor ve savaş uçaklarından daha düşük maliyetli SİHA’ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği ifade edildi. Alman Bild yayınladığı analizde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı Türk üretimi Bayraktar TB2’nin, yenilmesi imkansız performansıyla Ermenistan kuvvetlerini silip süpürdüğünü söyledi.