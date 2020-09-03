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  3. ‘Duygusal' olarak da anlaşma sağladılar
03 Eylül 2020 Perşembe 01:18 | Son Güncelleme:

‘Duygusal' olarak da anlaşma sağladılar

‘Duygusal' olarak da anlaşma sağladılar

Filistin davasına ihanet ederek İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası First Abu Dabi Bank (FAB), İsrail finansal kurumlarıyla iş birliği için görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu görüşmelerin BAE ile İsrail arasında ekonomik ve mali iş birliğini güçlendirecek finansal ilişkiler kurma amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

SUUDİLER HAVA SAHASINI AÇTI

Suudi Arabistan, İsrail’le Birleşik Arap Emirlikleri’nin normalleşme kararının ardından, BAE’den yapılacak tüm uçuşlar için hava sahasının kullanılabileceğini açıkladı. Söz konusu kararla birlikte Suudi Arabistan’ın hava sahası BAE-İsrail arasında yapılacak direkt uçuşlar için serbestçe kullanılabilecek.

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