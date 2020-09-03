‘Duygusal' olarak da anlaşma sağladılar

Açıklamada, söz konusu görüşmelerin BAE ile İsrail arasında ekonomik ve mali iş birliğini güçlendirecek finansal ilişkiler kurma amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

SUUDİLER HAVA SAHASINI AÇTI



Suudi Arabistan, İsrail’le Birleşik Arap Emirlikleri’nin normalleşme kararının ardından, BAE’den yapılacak tüm uçuşlar için hava sahasının kullanılabileceğini açıkladı. Söz konusu kararla birlikte Suudi Arabistan’ın hava sahası BAE-İsrail arasında yapılacak direkt uçuşlar için serbestçe kullanılabilecek.