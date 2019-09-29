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  3. Düşes Meghan'ın nazar boncuğu Kapalı Çarşı'dan

Düşes Meghan'ın nazar boncuğu Kapalı Çarşı'dan

Düşes Meghan'ın nazar boncuğu Kapalı Çarşı'dan

İngiliz kraliyet ailesinin tartışmalı gelini Meghan Markle’ın nazardan ve kötü enerjiden “Türk işi” korunduğu ortaya çıktı.

Şu sıralarda kocası Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte Güney Afrika ziyaretinde bulunan Düşes Meghan, gezisinin ilk gününde esin kaynağını Kapalıçarşı’daki dükkanlarda satılan takılardan alan bir tasarımla kıyafetini tamamladı. 

Düşes’in kullandığı, nazar boncuğu ile altın ve elmaslarla hazırlanmış bu kolye Alemdara imzasını taşıyor.

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