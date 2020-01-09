Düşen uçakta yangın ve patlama

İran’dan Ukrayna’ya giderken Tahran’ın kırsal alanında düşen ve 176 kişiye mezar olan Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla ilgili çarpıcı bir rapor yayımlandı. İranlı soruşturmacılar, uçağın havada alev aldığını tespit etti. Yetkililerin bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine de yer verdiği rapora göre, Boeing 737-800NG tipi uçakta kalktıktan kısa süre sonra teknik bir arıza yaşandı ve bu da uçağın içerisinde bir patlama ve yangına neden oldu.

MOTORLARDA ISINMA YOK

Yayımlanan rapora göre uçakla ilgili teknik sorunların ne olduğuna dair ayrıntı verilmezken, Kanadalı bir güvenlik uzmanı, uçağın motorlarının aşırı ısındığına dair bir iz olmadığını söyledi.

Uçak enkazına yakın bir bölgede bulunan füze kalıntıları da incelenmek üzere alındı.

UKRAYNA’NIN TERÖR ŞÜPHESİ

Uçakla inceleme yapmak üzere Ukrayna’dan bir heyet Tahran’a geldi. Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri, uçağın içinde terörist bir saldırı olması ihtimalini araştırmaya hazırlandıklarını ayrıca uçağa isabet etmiş olabilecek füze, çarpışma gibi olasılıkları da değerlendireceklerini açıkladı. Ekipte, 2014’te Ukrayna’da düşen Malezya uçağını araştıran uzmanlar da var.

TRUMP: UÇAĞI BİRİLERİ DÜŞÜRMÜŞ OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya ait uçağın İran tarafından yanlışla düşürüldüğü şüpheleri olduğunu söyledi. Trump, “Çok kötü hislerim var. Birileri yapmış olabilir” ifadesini kullandı. Öte yaandan Reuters, Washington’ın uçağın füzeyle vurularak düşürüldüğünden emin olduğunu duyurdu. Haberde “ABD’li yetkililer uçağın yüksek hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşünüyor” ifadesine yer verildi.