Düşen uçakla ilgili gözaltılar başladı

Geçen hafta çarşamba günü İran’ın Bağdat’taki ABD üslerine füze fırlattığı sıralarda Tahran’da düşen ve 176 kişiye mezar olan Ukrayna uçağıyla ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, “176 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazası affedilemez bir hatadır. Trajik bir olaydır ve dikkatlice soruşturulmalıdır. İran hükümeti sorumluluğu almalıdır. Ordunun uçak kazasındaki hatalarını kabul etmeleri önemli bir ilk adım” dedi. Ruhani ayrıca “Yargı Erki, olayının araştırılmasıyla ilgili olarak, bir yüksek yargıç ve onlarca uzmandan oluşan özel bir mahkeme kuracak. Bu, normal ve olağan bir dosya değildir ve bütün dünyanın gözü mahkememizin üzerinde olacaktır’ dedi. Ruhani adına konuşan İranlı yetkili Gholamhüseyin İsmaili ise, Ukrayna uçağının düşürülmesinde payı olduğunu düşündükleri bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

KANADA HÜKÜMETİ FACİAYLA İLGİLİ TRUMP’I SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump’ı Ortadoğu’da gerilimi artırmakla suçlayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran’ın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü açıklanan Ukrayna uçağındaki kurbanların, bölgede gerilim yaşanmasaydı hayatta olacaklarını söyledi. Trudeau, Global News televizyonuna verdiği röportajda “Son dönemde bölgede gerilim artmasaydı, o Kanadalılar şu anda evlerinde aileleriyle olurlardı” dedi.