Dünyayı şoke eden olay! Evlat edindikleri 'çocuk' 22 yaşında çıktı

Kristine Barnett ve eski kocası Michael Barnett 2010 yılında Natalia Grace adlı cücelik sendromuna sahip 6 yaşında Ukraynalı bir kız evlat edindi.

Ancak 2013'te çift, Kanada'ya taşınmadan önce Natalia Grace'i Indiana'daki evlerinde terk etti ve çocuğu tek başına bıraktı. Natalia 3 sene boyunca burada tek başına yaşadı.

Yıllar sonra Kristine Barnett ve eski kocası Michael Barnett hakkında dava açıldı. Ancak anne Kristine, Natalia Grace şoke eden iddialarda bulundu.

Cnn Türk'ün haberine göre; üvey kızları çocuk sanılmasına karşın bir yetişkindi. Evde Natalia ile vakit geçirdikçe yetişkin olduğuna emin olduğunu belirten Kristine, "Natalia geldikten bir süre sonra regl olmaya, kıllanmaya başladı ve süt dişleri değil normal dişleri vardı" dedi.

Yine Kristine'in iddiasına göre Natalia yetişkinler gibi konuşuyor ve kendisini okula götürdüklerinde "Bu çocuklar çok yorucu. Nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum" dedi.

Kristine, küçük kızın Ukraynalı olduğunu belirtmesine karşın aksanı dahi olmadığını ve Ukraynaca kelimeler söylendiğinde hiçbir şekilde tepki vermediğini iddia etti.

Kristine kızlarının kendisini öldürmeye çalıştığını da söyleyerek "Onu kahveme kimyasallar koyarken gördüm ve ne yaptığını sorduğumda bana 'seni zehirlemeye çalışıyorum' cevabını verdi" dedi.

Bunun üzerine Natalia'yı Indiana'da doktora götüren ikili, onun yetişkinlerde görülen bir psikolojik rahatsızlığa sahip olduğunu doğruladı ve 2013'te bölge mahkemesinin kararıyla kızın doğum tarihini 1989 olarak değiştirtti.

Aile Natalia'ya yetişkin bakımı aldırttı, evde tuttu ardından da Kanada'ya taşınıp kızı arkalarında bıraktı. Çifte bunun üzerine dava açıldı ancak Kristine ortada çocuk istimarı olmadığını çünkü Natalia'nın yetişkin olduğunu, kendisinin otistik çocuğuna bakan iyi bir anne olduğunu ifade etti.

Ancak Washington Post'un haberine göre durum Kristine'in anlattığından daha farklı. Gazetenin haberine göre eski koca Michael Barnett geçtiğimiz aylarda yapılan sorgusunda polise kızın çocuk yaşta olduğunu ancak karısının talimatı ile onu arkada bıraktıklarını belirtti.

Michael Barnett ayrıca ayrılmadan önce eski karısının Natalia'ya 22 yaşında olduğunu, soran olursa böyle demesi gerektiği talimatını verdi.

Ancak anne Kristine iddiaları kesin dille yalanladı ve gerçeği söylediğini ifade etti. Çiftin duruşması ise sürüyor.

Natalia'nın ise evden birkaç yıl önce ayrıldığı bir daha da kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Yerel medya Natalia'yı aramasına rağmen hala bulamadı.