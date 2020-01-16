Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8599
  • 6,5311
  • 292.279
  • 121001
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Dünyayı ayağa kaldıran olay: Avustralya'da 5 bin deve öldürüldü!

Dünyayı ayağa kaldıran olay: Avustralya'da 5 bin deve öldürüldü!

Dünyayı ayağa kaldıran olay: Avustralya'da 5 bin deve öldürüldü!

Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5 bin yabani devenin, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldüğü açıklandı. 10 bin devenin öldürüleceğini duyuran yetkililer katliama devam edecek.

BBC'de yer alan habere göre, yerli aborjin halkının yaşadığı Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinin yerel idaresi, pazar günü başlatılan deve itlafının beş gün sürdüğünü ve 5 bin yabani devenin öldürüldüğünü açıkladı. 

APY yerel yönetimi, hayvan hakları savunucularının tepkilerine karşın bölgede yaşanan kuraklığı gerekçe göstererek develeri itlaf etme kararı almıştı.

Daha sonra katliama yabani atlar da dahil edilmişti.

KATLİAMA ATLAR DA DAHİL EDİLDİ

Kuraklık nedeniyle develerin su bulmak için büyük gruplar halinde yerleşim yerlerine gittiği ve bölgede yaşayanların tehlike altında olduğu iddia edilmişti.

Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülen operasyonda 5 bin devenin daha öldürüleceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti. 


Kuzey Karan'ı solladı!
Onlar da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz
Hadise'den eleştirilere göndermeli yanıt!
Ünlü oyuncunun kızıl saçlarından eser kalmadı! Görenler tanıyamadı
Cansu Dere'nin Boğaz'daki yeni villasının kirası dudak uçuklattı!
<p>Dijlah TV´nin spikerliğini yapan Sugar Abbas Jamil, program öncesinde Irak ordusunda binbaşı olar

Kardeşinin Öldüğünü Öğrendi, Haberleri Sunmayı Sürdürdü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi