Dünyanın ilgisi Minik Picasso'da! 7 yaşında 12. sergisini açtı

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Erzurumlu Akar ailesinin 7 yaşındaki oğulları Mikail Akar, sanat camiasında “Minik Picasso” olarak tanınıyor ve resimleri binlerce avroya alıcı buluyor. Başarısıyla sadece Almanya’da değil, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarında da haber olan Mikail Akar, Köln’de açılan 12’nci resim sergisinde şunları söyledi: Resim yapmayı, özellikle de figür resimleri yapmayı çok seviyorum. Sergilerimde kalabalık görmek hoşuma gidiyor, beni gururlandırıyor”

4 YAŞINDA İLK SERGİ

Anne Elvan Akar da oğulları Mikail’in yeteneğini keşfettikleri anı şöyle anlattı: “Mikail’in dördüncü yaş gününde ona küçük bir tuval ve dört çeşit boya aldık. Mikail öyle bir resim yaptı ki, eşim bile onun yaptığına inanmadı, benim yaptığımı zannetti. Bu resmi sosyal medyada paylaştık ve ilgi çok oldu. Daha sonra Mikail tekrar bir resim yapmak istedi, daha büyük bir tuval aldık. Mikail 4 yaşında ilk sergisini açtı”

TEKLİF YAĞIYOR

Mikail’in yaptığı resimlerin binlerce avroya alıcı bulduğunu belirten Akar, “Bu fiyatları biz kendimiz biçmiyoruz, otoriteler bu resimlerin fiyatını belirliyor. ABC, The New York Times gibi uluslararası basında haberleri çıkıyor, Alman basını zaten baştan beri takip ediyor. İnanılmaz bir duygu. Amerika ve İngiltere’den de teklif alan Mikail’in bundan sonraki durağı Münih ve Dubai’deki sergileri olacak. Amerika’dan teklif geldi, İngiltere’den teklif geldi, tüm dünyadan teklifler geliyor” ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)