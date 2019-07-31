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  3. Kuzey Kore 'farklı tipte' iki balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Kuzey Kore 'farklı tipte' iki balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Kuzey Kore 'farklı tipte' iki balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin doğu kıyısından iki balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

Ajansa bilgi veren Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, fırlatmanın Hodo Yarımadası'ndan gerçekleştiğini açıkladı.

250 kilometre havada kalan füzelerin, 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve sonrasında Japon Denizine düştüğü belirtildi.

Pyongyang haberlerle ilgili henüz bir açıklama yayımlamadı.

Japon Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ise bölgelerine balistik füze düşmediği kaydedildi. (BBC Türkçe)

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