Dünyanın en havalı semtleri! Arnavutköy de listede

Seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı semtleri listesini yayınladı. Listenin bir numarasında Barcelona’nın Esquerra De L’Eixample semti yer aldı. Dergi 40 semtin yer aldığı listeye Türkiye’den İstanbul’un Beşiktaş’ta yer alan Arnavutköy semtini de ekledi. 39. sırada yer alan Arnavutköy’ün “efsanevi toplum ruhu”na sahip olduğu belirtilerek övüldü.

Listede ilk 5 semt Esquerra de l’Eixample, Barselona, İspanya; Downtown, Los Angeles, ABD; Sham Shui Po, Hong Kong, Çin Özel İdari Bölgesi; Bedford-Stuyvesant, New York, ABD; Yarraville, Melbourne, Avustralya şeklinde sıralandı.



Birinci olan semt yüksek yapılarıyla dikkat çekiyor.